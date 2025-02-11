400 مليون دولار استثمارات "موانئ دبي العالمية" لتطوير ميناء بربرة

أكد رئيس جمهورية أرض الصومال، عبدالرحمن عبدالله، أن موانئ دبي العالمية استثمرت 400 مليون دولار في ميناء بربرة وزادت من قدراته، حتى أصبح الآن ميناء هاماً يوفر الخدمات لأغلب الدول الأفريقية التي ليست لها موانئ.

وقال خلال جلسة حوارية بعنوان "كيف يمكن للاستثمارات الاستراتيجية تغيير المشهد الاقتصادي"؟، إن حكومة جمهورية أرض الصومال تعد من حكومات المستقبل، فدولتنا موقعها استراتيجي، وميناء بربرة استخدم في السابق خلال الحرب الباردة من الروس والأميركيين من خلال الموقع الاستراتيجي له.

استثمارات واسعة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم: "خلال الفترة الماضية أجرينا دراسة حول إثيوبيا ورأينا احتياجها إلى 5 موانئ للتكيّف مع النمو الذي تشهده في عدد السكّان، والذي يتجاوز المائة مليون نسمة.

وأشار إلى أن ميناء بربرة قديم وتم تجاهله، لذلك عملنا مع الحكومة على تطويره، وشجعتنا على الاستثمار فيه.

وتابع بن سليم: "نتطلع نحو البوابة الاقتصادية بين إثيوبيا وأرض الصومال، بما يسهّل التجارة بين البلدين فهي قريبة من نقاط التوزيع الأساسية في أفريقيا، وهي قريبة من إثيوبيا، وإثيوبيا تنظر إليهم بإيجابية".

وواصل: "وجدنا الفرصة وقمنا بتطوير الميناء فوراً، وبالفعل بدأت الشحنات بالتوافد، ووفرت الحكومة خطة للصناعات".

وقال سلطان بن سليم: "حينما نستثمر في أي دولة، فليست لدينا دوافع سياسية أو استراتيجية؛ فالأهم بالنسبة لنا استغلال الموقع، كما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لها".

وأكد أن العمل مع أفريقيا مهم جدا بالنسبة لنا منذ عدة قرون، فعلى سبيل المثال لدينا استثمارات في كينيا والصومال وإثيوبيا، مشيراً إلى أن العلاقات مع قارة أفريقيا جيدة للغاية.