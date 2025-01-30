ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط مخاوف المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ترقب تقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2776.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2791.70 دولار للأوقية.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في شركة ستون إكس "على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية على الذهب في الولايات المتحدة أمر غير مرجح على الإطلاق لأنه من أصول الاحتياط، فإن مديري المخاطر لا يخاطرون بتصدير المعدن إلى الولايات المتحدة".

وأضافت أن "العنصر الأكثر تأثرا بهذا هو تبادل العقود الآجلة للمعدن المادي، لكنه بلا شك يساهم في دعم سوق المعاملات الفورية".

وقال مصدران مطلعان إن اللاعبين في سوق الذهب في لندن يتسابقون لاقتراضه من البنوك المركزية، التي تخزن الذهب هناك، بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يشر إلى الذهب في خطط الرسوم الجمركية، شعر المتعاملون بقلق من المخاطر المحتملة، مما أدى إلى إرسال مزيد من الذهب إلى نيويورك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال البيت الأبيض إن ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا اعتبارا من يوم السبت، بينما يفكر أيضا في فرض بعض الرسوم على الصين.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي يصدر غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.05 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 956.79 دولار، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة ليسجل 979.45 دولار للأوقية.