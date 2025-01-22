الذهب يقفز لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً وسط ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً، اليوم، بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2748.58 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2763.40 دولاراً.

وأحجم ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب، مما دفع الدولار إلى الانخفاض.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

فرض رسوم جمركية

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير.

وقد تتضاءل جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تغذي الضخم، إلى دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولاراً للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 958.11 دولاراً واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولاراً.