الذهب يلمع قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع هبوط الدولار وسط ترقب السوق لبدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم وخطاب التنصيب لاستيضاح تأثير سياسات الإدارة الجديدة على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2704.85 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.10 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يقل التداول عن المعتاد نظرا لغلق سوق الأسهم الأميركية اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ.

ويجري تنصيب ترامب ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش).

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "أعتقد أن (رئاسة) دونالد ترامب ستؤدي إلى زيادة التقلب في السوق، في حين أن بعض سياساته قد تبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول. ومن شأن هذا أن يستمر في دعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب".