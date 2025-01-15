ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، وسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2681.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2696.10 دولار.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب لأن هذا يعزز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025".

ويترقب المتعاملون البيانات المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأمريكي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر، مقابل 2.7 بالمئة في نوفمبر، وزيادة 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، لكن من غير المرجح أن يغير ذلك وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفض أسعار الفائدة مجددا قبل النصف الثاني من العام وسط متانة سوق العمل.

ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترامب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.

وقال وونغ "إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولارا وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذابا للمستثمرين على المدى الطويل".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.92 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 935.25 دولار ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 933.70 دولار.