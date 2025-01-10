150 مليار دولار تقديرات خسائر حرائق كاليفورنيا

قال ممثل شركة الاستشارات «AccuWeather» للتنبؤات الجوية، بيل وايدل، إن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، قد تبلغ ما بين 135 و150 مليار دولار.

وكتب وايدل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "قامت شركة AccuWeather بمراجعة تقديراتها الأولية للأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، وهي ترى الآن أنها ستصل إلى ما بين 135 و150 مليار دولار"، وفقًا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ويشار إلى أن الشركة نفسها، كانت قد قدرت في وقت سابق، حجم الأضرار بنحو 52-57 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الشركة، إن خبراء الأرصاد الجوية بالشركة يتوقعون استمرار الرياح العاصفة وتزايد خطر اندلاع حرائق الغابات في المنطقة حتى في الأسبوع المقبل.

ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى وتهدد معالم شهيرة.

وقد تسببت الحرائق في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي، وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية، ويساعد المئات من رجال الأطفاء، فيما تقول إدارة الإصلاح والتأهيل في كاليفورنيا أنها نشرت، يوم أمس الأربعاء، 395 رجلا من رجال الإطفاء في 29 طاقما.

وقد بدأت الكارثة بعد ظهر يوم الثلاثاء عندما أشعلت عاصفة رياح قوية نيران حريق في حي باسيفيك باليساديس، ما أجبر الآلاف بسرعة على الفرار، وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الناجم عن حريق باسيفيك باليساديس، الذي أحرق أكثر من 15 ألف فدان، وترك الساحل على طول حي ماليبو الشهير محترقا باللون الأسود.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية إلى 10 أشخاص.

وقال مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس في تحديث إن عدد القتلى جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وهدأت الرياح العاتية التي كانت تحرك النيران وتؤدي إلى عمليات إخلاء فوضوية إلى حد ما، على الرغم من أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن الخطر سيستمر حتى اليوم الجمعة.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن: "هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا:"تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".