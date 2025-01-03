تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 44.38% خلال ديسمبر

تراجعت نسبة التضخم في تركيا خلال ديسمبر من العام الماضي 2024، إلى 44.38 % على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأناضول للأنباء، أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 1.03% ، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 % خلال الشهر نفسه.

وذكرت الوكالة أنه بذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى منذ يوليو 2023، فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأدنى مستوى منذ مارس 2021.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي 47.09 % خلال نوفمبر الماضي.

وأكد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن التضخم سجل 1 % خلال ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له في آخر 19 شهرًا، مشيرا إلى أن التضخم السنوي تراجع إلى 44.4 %، وبذلك انخفض 20 نقطة مقارنة بالتضخم نهاية عامي 2022 و2023.