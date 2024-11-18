تعافي الذهب وصعود الدولار

تعافت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجلت خسائر لست جلسات متوالية وذلك بدفعة من توقف في صعود الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لاستيضاح الصورة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2591.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش مبتعدا بذلك عن أدنى مستوى في شهرين سجله يوم الخميس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2595.80 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات بضغط من توقعات بخفض أقل حدة في أسعار الفائدة الأمريكية دفعت الدولار للصعود.

لكن الدولار استقر دون أعلى مستوى في عام الذي سجله يوم الخميس، بعد ارتفاعه 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجع الدولار يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وساهمت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية في تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.

وقللت بيانات اقتصادية صدرت في الولايات المتحدة مؤخرا من توقعات خفض المركزي الأمريكي للفائدة الشهر المقبل. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز "من المرجح أن يساهم تنصيب الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في تعزيز مستمر للدولار وهو أمر سلبي للذهب في الأمد القريب والمتوسط. ومع ذلك، نظرا لأن سياساته المعلنة من المرجح أن تكون تضخمية للغاية في الأمد البعيد، فإن هذا سيفيد الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 30.73 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 955.31 دولار. كما زاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 968.63 دولار.