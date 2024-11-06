صعود قوي للبيتكوين مع إعلان دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي جديد يزيد على 73.02ألف دولار اليوم، مع إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه بالسباق الرئاسي الأميركي حيث ينظر إليه باعتباره داعما للعملات المشفرة.

وبحلول الساعة 8:24 صباحًا بتوقيت غرينيتش، بلغت قيمة العملة الرقمية 73020.0 دولار مرتفعًا بنسبة تتجاوز 6%، مقتربا بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73797,98 دولارا وهو سعر كانت قد حقّقته في مارس الماضي.

وجاء هذا الأداء بعد ما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75096.83 دولار في وقت سابق من التعاملات اليومية.

وصعدت الإيثريوم بنسبة 6.94% إلى 2597.90 دولار، والريبل بنسبة 5.16% إلى 53.74 سنت.

وجاء ذلك على خلفية إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال ترامب: "أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47". وتابع: "حققنا نصرا سياسيا لم تشهد بلادنا مثله من قبل".

وقال ترامب: " حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".

كما هنأ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء "الرئيس المنتخب" دونالد ترامب، بعدما تفردت فوكس نيوز بإعلان فوزه رغم عدم حسم الشبكات الأخرى نتيجة السباق إلى البيت الأبيض بعد.

وقال جونسون: "دونالد ترامب هو الآن رئيسنا المنتخب الذي اختاره الشعب الأميركي لفترة مثل هذه الفترة".

يذكر أن "ترامب" كان قد اتخذ موقفاً مؤيداً للعملات المشفرة في حملته الانتخابية هذه بعدما كان معارضاً لها أثناء ولايته الأولى، ما جعل السوق تتحرك في الآونة الأخيرة بناء على احتمالات فوزه بالسباق الرئاسي.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، شهدت صناديق التداول في البورصة الأميركية التي تستثمر في العملة الرقمية الأشهر في العالم تدفقات نقدية صافية بلغت نحو 870 مليون دولار. وحققت "بيتكوين" بذلك ثالث أعلى حصيلة يومية في تاريخها، وذلك مع اقتراب العملة الرقمية من مستوى قياسي جديد وسط تكهنات حول تأثير الانتخابات الأميركية المقبلة.