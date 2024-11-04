استقرار أسعار الذهب مع هيمنة الحذر قبل الانتخابات الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط حالة حذر بين المستثمرين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 2740.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1237 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2749.80 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غداً، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "ستتوقف أسعار الذهب هذا الأسبوع على الانتخابات الأمريكية. ومن غير المرجح في رأيي أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إحداث الكثير من التحركات، إذ من المرجح أن يشير البنك المركزي إلى المزيد من التخفيضات بما يتماشى مع توقعات السوق".

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 100% أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وحقق الذهب مكاسب بلغت 33% هذا العام مسجلا عدة مستويات قياسية. والمعدن النفيس وسيلة للتحوط في فترات الغموض الاقتصادي والسياسي، كما تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبيته.

وانخفض مؤشر الدولار 0.6% مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن تراجع العملة الأمريكية أن يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 32.79 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 32.26 دولار.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 997.41 دولار، والبلاديوم 0.4% إلى 1101.56 دولار.