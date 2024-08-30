شركات يابانبة كبرى تعلق عملياتها الإنتاجية في مصانعها المحلية بسبب إعصار شانشان

تسبب إعصار شانشان في مقتل أربعة أشخاص على الأقل فيما أوقفت مصانع كبرى عملياتها الإنتاجية في مصانعها المحلية بعد أن جلب الإعصار أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان اليوم نتج عنها تعطل العديد من خدمات النقل.

وصدرت على الفور إخطارات تنصح أكثر من 3.3 مليون من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو، التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية. ووصفت السلطات الإعصار بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق.

وقالت السلطات إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي ويتحرك شرقا.

وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن الكهرباء انقطعت أمس الخميس عن نحو 250 ألف منزل في سبع مناطق في كيوشو، لكنها عادت لكثير منها اليوم الجمعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.

وعلقت شركة تويوتا عملياتها في جميع مصانعها المحلية بسبب العاصفة حتى صباح يوم الاثنين، في حين أعلنت نيسان وهوندا لصناعة السيارات وشركات أشباه الموصلات رينيساس وطوكيو إلكترون وروم وقف الإنتاج مؤقتا في بعض المصانع..فيما أعلنت شركات الطيران بالفعل إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والدولية، كما توقفت العديد من خدمات القطارات والحافلات والعبارات في كيوشو.