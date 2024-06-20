الذهب عند أعلى مستوياته في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0,3 بالمئة إلى 2333,62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجَّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 حزيران.

ولم يطرأ تغيُّر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 2347,30 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محلّلي الأسواق لدى "كيه.سي.إم تريد": "ما زلت ميّالاً لتحرّك سوق الذهب صعوداً في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي يبلغ أعلى مستوياته حاليّاً".

وأضاف: "يبدو أنّ هناك ارتياحاً في سوق الذهب حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلاً من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية، ممّا قد يُغيّر توقعات أسعار الفائدة".

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالاً في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، ممّا يشير إلى أنّ النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.

ويتطلّع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أنّ التضخّم يهدأ، إذ يتّجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضاً أو خفضَين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.

يُقلّل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يُدرّ عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1,3 في المئة إلى 30,13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0,2 في المئة إلى 982,05 دولار، وتقدم البلاديوم 0,4 في المئة إلى 908.28 دولار.