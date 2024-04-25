140 مليون دولار استثمارات شركات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالمغرب

تعكف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على دراسة عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية في المملكة المغربية. ويتضمن ذلك مشروعاً لإنتاج وتصنيع الألبان في الرباط، ومشروع إنتاج أنظمة الري بالتنقيط وملحقاتها في منطقة جرادة، ومشروع البيوت المحمية في منطقة أكدير، ودراسة صندوق إثمار الزراعي في الرباط.

وتبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لشركات الهيئة القائمة وتحت التنفيذ والتأسيس في المملكة المغربية، 140.7 مليون دولار، تشمل شركة ضيعة يوسف، والتي تسهم فيها الهيئة بنسبة 49 %، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء شركة لتسويق الخضر والفاكهة بالمغرب، لأغراض الصادر للدول الخليجية والأوروبية، والاستفادة من نواتج فرز الصادر، لإنشاء مصنع لتركيز عصائر الفاكهة والمربى، بهدف تغطية الحاجة المحلية من العصائر المستوردة، بطاقة تشمل تخزين مبرد لــ 6 آلاف طن من الخضر والفاكهة.