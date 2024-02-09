ارتفاع الإنفاق العام للدول العربية إلى 957.5 مليار دولار في 2022

كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام للدول العربية مجتمعة بنسبة 9.8% إلى 957.5 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار خلال عام 2021.

وذكر صندوق النقد العربي، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الإنفاق الجاري في الدول العربية ارتفع بحوالي 9.9% ليصل إلى 824.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنحو 750.7 مليار دولار في 2021، بينما زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.6% إلى 132.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة، سجلت فائضاً بلغ نحو 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار خلال عام 2021.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6% في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6% في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6% بالأسعار الجارية مقارنة مع عام 2021.

ووفق التقرير، زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1% مرتفعاً من حوالي 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022.