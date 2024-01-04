"كارفور فرنسا" تحظر بيع منتجات "بيبسيكو" بسبب ارتفاع أسعارها

أخطرت سلسلة متاجر كارفور عملاءها في أربع دول أورببة أنها لن تبيع منتجات شركة بيبسيكو مثل مشروبي بيبسي وسيفن أب ورقائق البطاطا ليز لأنها أصبحت باهظة الثمن، وذلك في أحدث سجال بين متاجر البيع بالتجزئة وعمالقة الأغذية العالميين بسبب الأسعار.

وقال متحدث باسم سلسلة المتاجر الفرنسية للبيع بالتجزئة إنه اعتبارا من اليوم الخميس ستُوضع لافتة عند أرفف منتجات شركة بيبسيكو في متاجر كارفور في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا مكتوب عليها "لم نعد نبيع هذه العلامة التجارية بسبب زيادات الأسعار غير المقبولة".

ووُضعت اللافتات بالفعل على أرفف في متجر كارفور في الحي السادس عشر الراقي بباريس حيث أثنى العملاء على نطاق واسع بالتحرك.

ولم ترد بيبسيكو على طلب للتعليق.

وكانت بيبسيكو قد قالت في أكتوبر إنها تخطط لزيادات "متواضعة" في الأسعار هذا العام مع استمرار زيادة الطلب على الرغم من الزيادات، مما أدى إلى رفعها توقعاتها للأرباح في 2023 لثالث مرة على التوالي.

وذكر المتحدث باسم كارفور أن من غير الواضح ما إذا كانت منتجات بيبسيكو الموجودة بالفعل على أرفف كارفور سيجري سحبها أم لا، مضيفا أن كارفور لا يمكنها منع المتسوقين من شراء هذه المنتجات المعروضة للبيع.