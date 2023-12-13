ورطة جديدة لـ "تسلا".. استدعاء أكثر من مليوني سيارة بسبب خلل في "القيادة الذاتية"

تستدعي شركة تسلا أكثر من مليوني مركبة من جميع طرازاتها لإصلاح خلل في نظام من المفترض أن يتأكد من أن السائقين لا يعتمدون فقط على برامج القيادة الذاتية.

وينطبق الاستدعاء على جميع المركبات التي تبيعها تسلا في الولايات المتحدة تقريبًا في الفترة ما بين 5 أكتوبر 2012 و7 ديسمبر 2023.

بذلك تشمل هذه الخطوة جميع سيارات الشركة تقريبًا من العقد الماضي وتهدف إلى تصحيح خلل في النظام يجب أن يضمن استمرار السائقين في التركيز على القيادة عند تنشيط برنامج القيادة الذاتية. وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق دام عامين أجرته مديرية السلامة على الطرق فيما يتعلق بـ 35 حادثًا تتعلق بسيارات تسلا، والتي حدثت أثناء استخدام نظام القيادة الذاتية جزئياً، وكان بعضها مميتاً.

وتقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة: «إن تحقيقاتها وجدت أن طريقة القيادة الذاتية لضمان انتباه السائقين، قد تكون غير كافية ويمكن أن تؤدي إلى سوء استخدام متوقع للنظام".