"أمازون" تعتزم زيادة الحد الأدنى لرواتب موظفيها في هذه الدولة

تعتزم شركة "أمازون" الأميركية للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت، زيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي لقوتها العاملة اللوجستية، في ألمانيا إلى 14 يورو (15.33دولار) بالساعة بمختلف أنحاء البلاد.

وأعلن الفرع الألماني لـ"أمازون" في ميونخ اليوم الأربعاء، أن الحد الأدنى للأجور، سيطبق اعتبارا من سبتمبر. وذكرت الشركة أنها ستجري محادثات مع مجالس العمل المعنية، عند الضرورة.

وأضافت الشركة أن أكثر من 20 ألفا من موظفي "أمازون" في ألمانيا وعددهم 36 ألفا، يعملون في الخدمات اللوجستية.

وتختلف الرواتب في مجال الخدمات اللوجستية في "أمازون"، من منطقة إلى أخرى، مما يعني أنه في بعض الأماكن، ربما يزيد أجر المبتدئين، إلى أكثر من 14 يورو في الساعة.

وتقول الشركة إنه إذا تم أخذ الزيادة المقررة في الاعتبار، تكون رواتب المبتدئين، في مجال الخدمات اللوجستية، زادت بواقع 16%، منذ بدء العام الماضي.

وبعد عامين من الخدمة، يتقاضى موظفو مجال الخدمات اللوجستية، بدون مؤهلات مسبقة، متوسط راتب سنوي إجمالي قدره 37 ألف يورو.