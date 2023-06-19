أبل تستعد لطرح ميزة جديدة تستهدف العين

تستعد شركة أبل الأميركية لطرح ميزة جديدة تستهدف العينين، في الوقت الذي تظهر فيه دراسات أن قضاء وقت مطول أمام الشاشات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقصر النظر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أبل ستطلق أداة جديدة في تحديث "iOS 17" القادم لهواتف "آيفون".

وستعمل الأداة، التي تسمى "Screen Distance"، على تحذير المستخدم، في حال كان الهاتف قريبا جدا من وجهه، وبالتحديد من عينيه.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة لأول مرة في حدث "Apple WWDC 2023"، الذي نظم في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.