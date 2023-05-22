تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع استقرار الدولار لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيدا من الخسائر.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1971.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1975.00 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أعلى سعرا بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الجمعة بعدما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة وسط حالة من الضبابية تحيط بتأثير كل من الزيادات السابقة وأحدث أزمة في القطاع المصرفي مع حقيقة أن التضخم أظهر أنه من الصعب السيطرة عليه.

وتصبح السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية في سوق تشهد أسعار فائدة مرتفعة.

ووفقا للمحلل وانج تاو من رويترز، قد يتجاوز الذهب حد 1985 دولارا، ويصعد إلى نطاق يتراوح بين 1992 و2003 دولارات قبل أن يتراجع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.62 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1058.62 دولار وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة.