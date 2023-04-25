الصين تستضيف أكثر من 1800 معرض اقتصادي وتجاري في 2022

استضافت الصين خلال العام الماضي 1807 معارض اقتصادية وتجارية بمساحة عرض إجمالية تبلغ 55.76 مليون متر مربع، وفقا لتقرير عن صناعة المؤتمرات والمعارض أصدره المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.

وأكد التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المعارض الكبرى، بما في ذلك معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون)، ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، ومعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية، أسست منصات تعاون دولية لتبادل الفرص وتوسيع التعاون.

وذكر التقرير أنه تم عقد ما مجموعه 755 معرضا للصناعات الخفيفة، مشيرا إلى أن المعارض التي تشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والأثاث وآلات النجارة ومواد البناء احتلت المرتبة الأولى من حيث العدد ومساحة العرض.

ووفقا للتقرير، فقد نظم المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية 13 معرضا خارج الصين، بما في ذلك 12 معرضا على الإنترنت ومعرض واحد خارج الإنترنت، حيث تجاوز حجم الصفقات المبدئية التي عقدت خلالها 70 مليون دولار أمريكي.

وأكد المجلس في تقريره أنه مع تحسن الاقتصاد الصيني، فإن المعارض تحت عناوين تعزيز الاستهلاك التقليدي، وتطوير استهلاك الخدمات، وخلق الاستهلاك الجديد، والدعوة إلى الاستهلاك الأخضر ومنخفض الكربون ستحقق نموا سريعا.