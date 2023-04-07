كوريا الجنوبية تختبر 100 تقنية مستقبلية

قررت الحكومة الكورية الجنوبية اختيار ودعم 100 تقنية مستقبلية رئيسة في ثلاثة مجالات رئيسة، هي أشباه الموصلات وشاشات العرض والجيل القادم من البطاريات، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية عن استراتيجية البحث والتطوير للتقنيات الرئيسة في تلك المجالات، خلال اجتماع طارئ للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، عُقد أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة عدداً من الخطط التفصيلية لاستراتيجية «النمو الجديد 4.0»، التي كانت الحكومة الكورية قد أعلنت عنها في فبراير الماضي.

وأوضحت الحكومة الكورية أنها قررت ضخ 160 تريليون وون (نحو 130 مليار دولار)، في البحث والتطوير بتلك المجالات الرئيسة الثلاثة.

وأضافت أنها ستطلق هيئات استشارية بحثية بين القطاعين العام والخاص حسب القطاعات من أجل تقاسم نتائج البحوث وتعزيز التعاون الدولي.