تيك توك يسجل 150 مليون مستخدم أمريكي صعودا من 100 مليون في 2020

قال تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة الاثنين إنه أصبح لديه الآن 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة صعودًا من 100 مليون في عام 2020.

وأكد التطبيق المملوك للصين هذا الرقم قبل شهادة من المقرر أن يدلي بها شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.

وأيد ستة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة الماضي تشريعًا مدعومًا من الحزبين لمنح الرئيس جو بايدن سلطات جديدة لحظر تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال تيك توك الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن طالبت ملاك التطبيق الصينيين بالتخلي عن حصتهم في التطبيق وإلا فقد يواجهون حظرًا أمريكيًا.

ويواجه التطبيق ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس جو بايدن والمشرعين تضمنت دعوات لحظر التطبيق من قبل كثيرين في الكونجرس يخشون احتمال وقوع بيانات المستخدمين الأمريكيين في يد الحكومة الصينية. وقال تيك توك في سبتمبر 2021 إن لديه أكثر من مليار مستخدم شهريًا على مستوى العالم.

وقال تيك توك إنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة ورفض مزاعم التجسس وقالت "إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة. التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو إمكانية الوصول".

والأرقام الجديدة هي علامة على الشعبية الواسعة للتطبيق وخاصة بين الشبان الأمريكيين. وقالت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية لبلومبيرج نيوز إنه قد تكون هناك تداعيات سياسية لحظر تيك توك.

وأضافت "السياسي بداخلي يرى أننا سنخسر حرفيا كل الناخبين دون سن 35 عاما إلى الأبد".