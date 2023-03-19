"يو بي إس" يعرض شراء كريدي سويس بما يصل إلى مليار دولار

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الأحد أن مجموعة "يو بي إس" السويسرية المصرفية العملاقة عرضت الاستحواذ على بنك كريدي سويس مقابل ما يصل إلى مليار دولار.

ولإتمام ذلك، تعتزم السلطات السويسرية تغيير القانون بحيث يمكن القفز على عملية تصويت المساهمين، حسبما ذكرت الصحيفة. والهدف من ذلك ضمان إتمام الصفقة بحلول يوم غد الاثنين.

ولم يتسن الوصول لا إلى البنكين المعنيين بالصفقة، ولا الجهات الرقابية، للتعليق بعد ظهر اليوم الأحد.

وقالت فاينانشيال تايمز إنه يمكن التوقيع على صفقة الأسهم بين البنيكن مساء اليوم الأحد، بجزء من سعر إغلاق سهم كريدي سويس يوم الجمعة الماضي، ومن ثم، سيخرج حملة الأسهم خاليى الوفاض.

وأنهى سهم كريدي سويس تعاملات يوم الجمعة الماضي عند حوالي 86ر1 فرنك (دولارين).