لندن: لا تأثير لإفلاس «سيليكون فالي» على مصارف المملكة المتحدة

أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن مشكلات بنك «سيليكون فالي» الأميركي، الذي أغلق جرّاء إفلاسه «محددة»، ولا آثار لها على البنوك الأخرى العاملة في المملكة المتحدة.

وقد أدى إغلاق «بنك سيليكون فالي» إلى حالة ذعر محدودة في الأسواق.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان: «إن (النظام المصرفي البريطاني) قوي ومرن». وأشارت إلى أن وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، تحدث إلى محافظ بنك إنجلترا، بشأن الفرع البريطاني لهذا البنك الأميركي، لضمان «التعامل مع إفلاسه بسلاسة وتقليل أي اضطراب». ولم يعد البنك الأميركي قادراً على التعامل مع عمليات سحب هائلة للمتعاملين، خصوصاً شركات التكنولوجيا.