«دويتشه»: رفع المزيد من أسعار الفائدة

ذكر رئيس مصرف «دويتشه» الألماني، كريستيان زيفينج، أن من الضروري «للغاية» رفع المزيد من أسعار الفائدة، لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وقال زيفينج في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها اليوم الأحد: «مخاطر التضخم لاتزال مرتفعة، وكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع بسهولة مرة أخرى». وحذر زيفينج، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد البنوك الألمانية، من أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن الاستهلاك الخاص «سينهار عاجلاً أم آجلاً».

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 20 عضواً، للمرة الخامسة على التوالي في بداية فبراير الجاري، ولا يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال اجتماعه في 16 مارس المقبل.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو حالياً 3%، ومعدل الإيداع، الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي الأوروبي هو 2.5%.

وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر كلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الطلب، وبالتالي مساعدة البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى الهدف البالغ نحو 2%.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى تأجيل الاستثمارات، وضعف النمو الاقتصادي. كما يشكل عبئاً على بلدان مثقلة بالديون، مثل إيطاليا.