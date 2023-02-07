الذهب يصعد مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%إلى 1873.00 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر أمس، وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيتابع المشاركون في السوق عن كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

والذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1596.53 دولار.