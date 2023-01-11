الذهب يستقر قبل إعلان بيانات تضخم أميركية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل إعلان بيانات تضخم أميركية مهمة هذا الأسبوع.



وبحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1875.68 دولار للأوقية (الأونصة)، لتحوم قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر بلغته يوم الاثنين.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1879.30 دولار للأوقية.



ويعتبر الذهب تحوطا ضد التصخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.



وقالت ميشيل باومان المسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس إنه سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا لمكافحة زيادة التضخم، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.63 دولار للاوقية. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1075.11 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1774.13 دولار للأوقية.