الدولار يواصل التراجع واليورو يصعد

واصل الدولار التراجع أمام عدد من العملات الأخرى، اليوم، وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة العملات، 0.4 بالمئة إلى 106.19.

وارتفع اليورو مع ترقب بيانات التضخم، المقرر صدورها غدا، 0.4 بالمئة إلى 1.0380 دولار بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار في ختام الجلسة السابقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاجارد، أمس، إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد وإنه ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حاليا، ملمحة إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.