ألمانيا تعتزم توسيع نطاق علاقاتها التجارية مع آسيان وتقليص الاعتماد على الصين

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتقليص الاعتماد على الصين.

وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر للنشاط الاقتصادي الألماني في منطقة آسيا-الباسفيك في سنغافورة، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت:"يجب علينا إعادة تنظيم سياستنا التجارية، فنحن بحاجة إلى دول أخرى وإلى شركاء آخرين" .

وحث السياسي المنتمي إلى حزب الخضر على سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند "فالعالم لن ينتظر إلى حين تجاوز أوروبا أو ألمانيا عثرتها".

ورأى هابيك أنه لا ينبغي أن يكون هناك اعتماد أحادي الجانب في مجالات حيوية بعينها؛ وتحدث هابيك عن مجال أشباه الموصلات، قائلا إن هناك قدرات إنتاجية لأشباه الموصلات متوافرة في كل من ألمانيا وسنغافورة، وطالب بتوسيع نطاق التعاون مع سنغافورة.

وقال هابيك إن أسواق جنوب آسيا التي تتطور بشكل قوي، تحظى باهتمام كبير من جانب الاقتصاد الألماني، غير أنه في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انفصالا اقتصاديا عن الصين.

يذكر أن ألمانيا تسلك في هذه القضية مسلكا مغايرا لمسلك الولايات المتحدة حيث ينظر الاقتصاد الألماني إلى جمهورية الصين الشعبية باعتبارها شريكا تجاريا مهما للغاية، وهناك الكثير من الشركات الألمانية تنتج في الصين.