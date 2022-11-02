"مسفاة العبريين" العمانية.. قرية جبلية يقصدها السياح من جميع دول العالم

تتميز قرية "مسفاة العبريين" العمانية بموقعها المميز على ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، على سفوح الجبال المحيطة بولاية الحمراء ومناظرها الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى مبانيها القديمة التي تعود إلى مئات السنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجح سكان قرية مسفاة العبريين، في جعلها مقصدا سياحيا من خلال ترميم بيوت القرية القديمة والتقليدية المصنوعة من الطين، وتحويلها إلى فنادق صغيرة، وغدت "مسفاة العبريين" من أجمل القرى السياحية في العالم

وبفضل ذلك، تستقطب القرية آلاف السياح للاستمتاع بالطبيعة والتراث الذي يعود لمئات السنين، وكذلك تجتذب القرية محبي السياحة التراثية وسياحة المغامرات من داخل السلطنة وخارجها.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أُدرجت قرية مسفاة العبريين ضمن قائمة منظمة السياحة العالمية كواحدة من أجمل القرى السياحية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة الإسبانية مدريد. وهذا الاختيار جاء بعد عمل جاد وشاق من قبل أهالي وشباب القرية الذين نجحوا في تحويل مسفاة العبريين إلى وجهة سياحية تراثية طبيعية مميزة تحتوي على عدد من النزل التراثية وبيوت الضيافة بالإضافة إلى المقاهي المتنوعة التي تحاكي طبيعة المكان التراثي كما يتوفر في القرية أنشطة بيع العسل بكافة أنواعه والزيوت والأعشاب الطبيعية.

وتُتوسط قرية مسفاة العبريين أحضان الجبل الأوسط من الولاية؛ وهو جزء من امتداد جبال الحجر، وتبعُد عن مركز الولاية مسافة لا تزيد على 6 كم.

يُشار إلى أنَّ تسمية مسفاة العبريين بهذا الاسم، جاءت نظرا لأن الرياح تهب عليها من ثلاث جهات، والبيوت في قرية مسفاة العبريين بُنيت بمواد الطين والجص والحجارة، وتطل على بساتين النخيل والموز والفواكه. وتتميَّز هذه القرية ببساتينها ومبانيها الطينية المبنية بنظام هندسي فريد؛ حيث تصطف البيوت القديمة جنبا إلى جنب.

