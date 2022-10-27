كيرالا الهندية تختار دبي لاطلاق هويتها السياحية ورؤيتها للمستقبل

اختارت ولاية كيرالا الهندية، دبي لاطلاق هويتها السياحية الجديدة ورؤيتها للمستقبل، حيث حددت موعد لمؤتمر رؤية كيرالا (2050/2056) أكبر حدث لبحث رؤية الولاية للمستقبل، وستسلط الضوء على إنجازات ولاية كيرالا على مدار العقود الماضية وتطورها المستقبلي. وتم تحديد موعد الحدث في 3 و 4 و 5 فبراير 2023 في فالنسيا جاليريا، م. ك. س.، كاليكوت.

وأقامت هيئة السياحة في ولاية كيرالا الهندية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن هويتها السياحية ورؤيتها للمستقبل بالاشتراك مع غرفة تجارة كيرالا ومؤسسة أر بي أس المحدودة، و مؤسسة هونج كونج للاستشارات التجارية في دبي وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين ورجال الاعمال الاماراتيين والهنود العاملين في الامارات.

وقال الدكتور بيجو راميش رئيس غرفة تجارة كيرالا، إن دبي نموذج للنجاح على كل المستويات ونموذج للنشاط الاقتصادي العالمي، واختيارنا لدبي ينبع من مكانتها الإقليمية ومركزها الواعد، ولدينا علاقات قديمة مع دبي في كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ويهدف مؤتمر ولاية كيرالا إلى تعزيز المخطط الفريد والتحويلي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم فتحه للعالم في ولاية كيرالا.

وأكد جاسم البستكي رجل الأعمال الإماراتي، إن العلاقات الإماراتية الهندية قديمة وخاصة مع ولاية كيرالا القريبة من قلب كل اماراتي سافر اليها وهو صغير وتعلق بها ولا تزال العلاقات نابضة بفضل رؤية القيادة الإماراتية التي تؤكد على أهمية الهند كشريك اقتصادي، فلدينا أعلى مستوى للتبادل التجاري مع الهند فضلا عن التطور المستمر في العلاقات البينية التجارية والسياحية.

وقال حبيب كويه المؤسس المشارك لمؤتمر ولاية كيرالا: "نستهدف بناء شبكة عالمية لتطوير ولاية كيرالا، بدعم من القادة المشهورين ورجال الأعمال والنجوم، نحن جميعا على استعداد لجعل هذا الحدث حدثا مؤثرا. تنفتح ولاية كيرالا على أصحاب الرؤى، القادة الدوليين والمستثمرين والعارضين والمتحدثين والهنود غير المقيمين لجعل رؤية 2050 حقيقة واقعة من خلال استكشاف الرؤى غير المستغلة والاعتزاز بها، مضيفا أنه حان الوقت للانخراط في أكبر نشاط باستثمارات محتملة في ولاية كيرالا".

وأضاف منير بن محي الدين مدير وسائل الإعلام والفعاليات، ولاية كيرالا كونكلاف :"تتمحور حملة رؤية مؤتمر كيرالا (2050/2056) حول ثلاثة محاور: مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر ودولة الهند الطموحة، ونحن نؤمن بأهمية مجتمع نابض بالحياة. يعيش أبناء هذا المجتمع وفق مبادئ العدالة والاعتدال، ويفتخرون بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي القديم، ويعيشون حياة كريمة في بيئة جميلة، وتحميهم أسر حانية، ويدعمهم المجتمع ودعم نظام الرعاية الصحية، واقتصاد مزدهر: يوفر الاقتصاد المزدهر الفرصة للجميع من خلال إنشاء نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق ويخلق فرصًا اقتصادية لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة. لذلك، سنطور أدواتنا الاستثمارية لفتح القطاعات الواعدة في اقتصادنا، وتنويع اقتصادنا وخلق فرص العمل، وأمة الهند الطموحة: موضوعنا الثالث هو البناء على حكومة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة وقوية وعالية الأداء. سنخلق أيضًا البيئة المناسبة لمواطنينا والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحمل المسؤولية في إطار برنامج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، للتصدي بشكل استباقي للتحديات واغتنام الفرص.

وستشمل مناقشات المؤتمر 8 موضوعات مستقبلية مهمة وهي النقل بدون طيار، وتكنولوجيا الجرافين، والرياضة في كيرالا، وحفلات الزفاف، والرعاية الصحية، وإدارة النفايات، والتكنولوجيا الخضراء، وسياحة الاستجمام. إضافة الى الأحداث والمعارض والمؤتمرات والشركات الناشئة والتعاون والجوائز والندوات واستثمارات الهنود غير المقيمين، ويبحث صناعة الأغذية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصناعة المنزلية، والزراعة.

