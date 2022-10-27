شروط الاستفادة من "الإعفاء الجمركي" و"رفع الفائدة" وارتفاع جديد لـ"الجنيه الذهب".. الأبرز في صحف الخميس المصرية

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس، عدداً من الأخبار الهامة تستعرضها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:



• صحيفة الأهرام



- "المالية" تحدد شروط الاستفادة من مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

أعلنت وزارة المالية المصرية الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج فور إقراره من مجلس النواب وصدوره.

اشترطت الوزارة أن يكون هناك حساب بنكي في الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا.

كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها البلاد.



• صحيفة أخبار اليوم

- البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وأضافت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.



• صحيفة اليوم السابع

- رئيس الوزراء: رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.

وتابع فى مؤتمر صحافي، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

• صحيفة المصري اليوم

- الوقت مناسب للبيع.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب

ارتفع الجنيه الذهب نحو 90 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، بالمقارنة بسعره أمس الأربعاء، وهذا ما يجعل هناك فرصة جيدة للبيع وتحقيق هامش كبير من الربح.

وبلغ سعر الجنيه الذهب بالجنيه المصري عيار 21: 8,785.2، فيما بلغ سعره بالدولار: 445.88

وبلغ سعر جنيه الذهب 8ج عيار 22 بالجنيه المصري: 9,203.57، بينما بلغ سعره بالدولار: 467.11، وبلغ سعر جنيه الذهب 8ج عيار 24 بالجنيه المصري: 10,040.26، بينما بلغ سعره بالدولار: 509.58.

• صحيفة الشروق

- مجلس الوزراء: حجم رؤوس المال الإمارتية في مصر يفوق 17 مليار دولار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، إن حجم رؤوس المال الإمارتية في مصر يفوق 17 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تبلغ أربعة مليارات دولار.

ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية تتبوأ المركز الأول بين الشركات العربية والأجنبية في مصر، منوهاً بأن العلاقات بين مصر والإمارات لا يمكن اختزالها في الاقتصاد، مؤكدا أن هذه العلاقات تمثل نموذجا في العلاقات بين دولتين.

وأشار إلى أنه من النادر إيجاد دولتين تجمعهما علاقات اتسمت بهذا القدر من التوافق والاتفاق، معقبا: "نحتار في أي العلاقات أقوى هل الشعبية أو الحكومية".

• صحيفة الوطن

- شرم الشيخ تنتهي من إنشاء أول محطة لشحن أتوبيسات الكهرباء في الشرق الأوسط

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الانتهاء من أول محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء في مصر والشرق الأوسط بشرم الشيخ، موضحًا أن المحطة جاهزة للافتتاح بعد استكمال كابلات الكهرباء والشواحن.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المدينة استقبلت 260 أتوبيسًا قبل قمة المناخ، موضحاً أن الاتوبيسات صديقة للبيئة وصناعة مصرية 100%، وجرى تركيب الهوية البصرية على الأتوبيسات.



• موقع مصراوي

- البنك المركزي: الإلغاء الكامل للاعتمادات المستندية في ديسمبر القادم

قرر البنك المركزي المصري، إلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن القرار يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.