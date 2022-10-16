سلطنة عمان: قرارات أوبك بلس مبنية على اعتبارات اقتصادية بحتة

قالت وزارة الطاقة العمانية اليوم الأحد إن قرارات أوبك بلس تُبنى على اعتبارات "اقتصادية بحتة" و على حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت الوزارة أن قرار خفض إنتاج أوبك بلس مهما وضروريا لطمأنة السوق و دعم استقرارها.

إلى ذلك، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.