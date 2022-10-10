ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 6ر1 % خلال الشهر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضي بنسبة 6ر1 %.



وقال الجهاز ، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 8ر133 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 6ر1 % عن شهر أغسطس الماضي.



وأرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 8ر1 % ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4ر4 % ومجموعة الخضروات بنسبة 2ر6 % ومجموعة الدخان بنسبة 5ر3 % ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 7ر3 % ، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3ر1 % ، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 5ر4 %.



وأشار الجهاز إلى انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -8ر12% .



وأوضح أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد خلال الشهر الماضي سجل نسبة 3ر15 % مقابل 0ر8 % لنفس الشهر من العام الماضي.