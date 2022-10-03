ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة اليوم، في أعلى صعود منذ ما يزيد على أسبوع، بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ فبراير شباط من العام الماضي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1687.99 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1450 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1696.70 دولار.

وقفز سعر الفضة 7.6% إلى 20.44 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضا الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2% إلى 2248.15 دولار، والبلاتين 4.5% إلي 897.49 دولار للأوقية.