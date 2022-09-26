تراجع أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام مع ارتفاع الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت الأسعار واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1645 دولارا.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

