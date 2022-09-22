أسعار النفط تتراجع بعد رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على الوقود مستقبلا.



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل.



ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3.00 و3.25 بالمئة، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وتراجعت الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم بعد هذا النبأ وكذلك النفط، في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عشرين عاما مقابل سلة عملات، الأمر الذي جعل النفط الخام أعلى ثمنا للمشترين الذين لا يستخدمون العملة الأمريكية.



في الوقت نفسه قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ فبراير.