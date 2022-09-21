السعودية: قيمة صادرات النفط تصعد بنسبة 9ر 68 % خلال يوليو الماضي

قفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 9ر68 % ، لتبلغ نحو 2ر114 مليار ريال مقابل 6ر67 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

ووفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل.

وقفزت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 8ر58 % ، لتبلغ نحو 8ر140 مليار ريال مقابل 7ر88 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2021.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 3ر18 % ، لتبلغ 1ر55 مليار ريال، مقابل 6ر46 مليار ريال للشهر نفسه العام الماضي.

وارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال الشهر قبل الماضي لتصل إلى 7ر26 مليار ريال، مسجله نمواً بلغ 4ر26 % على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1ر21 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي .

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها على موقع "تويتر"، اليوم إلى" أن إجمالي الصادرات وصل إلى 8ر140 مليار ريال".