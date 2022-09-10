يعرف النمو الاقتصادي، بأنه زيادة إنتاج السلع والخدمات، خلال فترة زمنية محددة بالمقارنة مع فترة زمنية أخرى.

ويمكن قياسه من الناحية الاسمية أو الحقيقية، حيث يتم قياس النمو الاقتصادي الكلي من حيث الناتج القومي الإجمالي (GNP) أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

ويشير النمو الاقتصادي إلى زيادة في إجمالي الإنتاج في الاقتصاد وزيادة الدخل، ما يلهم المستهلكين لشراء المزيد من السلع، ويعني جودة حياة ومستوى معيشي أعلى.

ويُصنَّف النمو عموماً على أنه مؤشر لرأس المال، والقوى العاملة، والتكنولوجيا.

وهناك طرق عدة لتوليد النمو الاقتصادي، منها طريقة تتمثل في زيادة كمية السلع الرأسمالية في الاقتصاد وزيادة إنتاجية العمالة، في حين هناك طريقة تركز على تحسين التكنولوجيا التي تسمح للعمال بإنتاج المزيد بنفس مخزون السلع الرأسمالية، من خلال الجمع بينها بطرق جديدة تكون أكثر إنتاجية، كما يمكن توليد النمو الاقتصادي من خلال تنمية القوى العاملة، أو زيادة رأس المال البشري.