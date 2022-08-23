الذهب يقترب من أدنى مستوى له في شهر مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر اليوم الثلاثاء مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل حاد.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عند 1727.01 أمس الاثنين.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1749.10 دولار.