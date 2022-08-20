ارتفاع تكاليف الكهرباء بسويسرا بواقع 30% العام المقبل

ذكر تقرير صحفي أن متوسط تكلفة الكهرباء سوف يرتفع بواقع نحو 30 % بالنسبة للمنازل في سويسرا في 2023.

وقال ناطق باسم رابطة شركات الكهرباء السويسرية لصحيفة تاجس أنتسايجر "نصف الشركات سوف ترفع الأسعار للمنازل بواقع 30 % أو أكثر".

ومثلما هو الحال بالنسبة للكثير من المناطق في أوروبا، ترتفع تكاليف الكهرباء في سويسرا بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ولكن نظرا لأنه يتم توليد أغلب الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والنووية، فصدمة الأسعار أقل منها في الدول المجاورة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أن الزيادة في أسعار الكهرباء سوف تصل إلى نحو 315 فرانك سويسري (39ر328 دولارا) سنويا لأسر تعيش في شقة من خمس غرف. وتواجه الأعمال التجارية مثل المخابز الكبيرة زيادة تكاليف الطاقة بواقع نحو عشرة آلاف فرانك.

وسوف يتم الكشف عن تفاصيل الزيادة في نهاية الشهر، بمجرد موافقة الشركات المشغلة على الأسعار الجديدة.

وأطلقت الحكومة السويسرية مؤخرا حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات فرانك للحيلولة دون إفلاس شركات الكهرباء السويسرية.