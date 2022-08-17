أمين عام أوبك: المنظمة ليست مسؤولة عن ارتفاع التضخم



قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص لشبكة (سي.إن.بي.سي) اليوم الأربعاء إن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع النفط والغاز هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في الأسعار وإن أوبك ليست مسؤولة عنه.

وأضاف "هناك عوامل أخرى خارج أوبك تقف بالفعل وراء الارتفاع الذي شهدناه في الغاز (و) النفط. ومرة أخرى، أعتقد باختصار، (الأمر)بالنسبة لي (يرجع إلى)، نقص في الاستثمارات - نقص مزمن في الاستثمارات".

وأردف "أوبك ليست وراء هذه الزيادة في الأسعار".