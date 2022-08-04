"خام برنت" ينخفض بأكثر من 3 دولارات إلى 93.74 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس تحت ضغط مخاوف من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن الأسعار شهدت تقلبات مع وضع السوق شح الإمدادات في الاعتبار أيضا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات إلى 93.74 دولار للبرميل في أدنى مستوى لها منذ 21 فبراير قبل الغزو الروسي لأوكرانيا

في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 90.23 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وجاء الهبوط في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. كما زادت مخزونات البنزين، التي تعد مؤشرا على الطلب، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ولا تزال آفاق الطلب تخيم عليها المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وضغوط الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسة الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.