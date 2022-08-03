مخزون الاحتياطي البترولي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ مايو 1985
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985 .
وأظهرت بيانات من الإدارة الحكومية أيضا أن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو تموز إلى 7.3 مليون برميل، أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020 .
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