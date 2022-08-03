3 مطارات مصرية في صدارة المطارات الإفريقية

اعلنت وزارة الطيران المدني المصرية تحقيق المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية فى حركة الركاب والشحن الجوى حيث تصدر مطار القاهرة الدولى القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات " ACI " لأول عشرة مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021 .. كما جاء مطار القاهرة فى "المركز الثانى" فى حركة شحن البضائع .. وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس و جاء مطار شرم الشيخ فى المركز الثامن من حيث عدد الركاب .

وأكد وزير الطيران المدنى المصري أن نجاح 11 مطاراً مصرياً فى الحصول على شهادة السفر الصحي الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات يعد نجاحا كبيرا عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية .

وحقق مطار القاهرة " المركز الأول" إفريقياً بعدد ركاب بلغ 11 مليونا و346 ألف راكب بينما جاء مطار الغردقة فى المركز الخامس بعدد ركاب وصل إلى 4 ملايين و 909 آلاف راكب ومطار شرم الشيخ فى المركز الثامن بعدد 4 ملايين و557 ألف راكب .

وفى مجال الشحن الجوى جاء مطار القاهرة فى المركز الثانى إفريقياً من حيث حركة البضائع حيث تم نقل 333 ألفا و536 طن بضائع وذلك بعد مطار "جومو كينياتا" فى كينيا الذى جاء فى المركز الأول ..

وكشفت إحصاءات المجلس الدولى للمطارات أن إجمالى حركة الركاب والشحن خلال عام2021 بالمطارات الإفريقية بلغ 114,8 مليون راكب بزيادة حوالى 49,4 % عن عام 2020 وبلغت حركة الشحن الجوى 2,2 مليون طن بضائع بزيادة 11,6 % عن نفس الفترة .

كما وصل عدد الركاب الذين تم نقلهم حول العالم إلى 4,6 مليار راكب عام 2021 بزيادة 28,4 % عن عام 2020 ..وبلغت حركة الشحن الجوى عالمياً 125,3 مليون طن بضائع بزيادة 15,4 % عن نفس الفترة.