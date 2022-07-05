"السياحة" العراقية تدعو لوقف التعامل مع شركات مصرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت هيئة السياحة العراقية، إلى وقف تعامل الشركات السياحية في البلاد مع شركات مصرية، موضحة أن هذه الدعوة جاءت على خلفية شكاوى تلقتها من سياح عراقيين.

جاء هذا في بيان صادر عن هيئة السياحة العراقية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت الهيئة إنها "أوعزت بإيقاف تعامل شركات السياحة العراقية مع شركات السياحة المصرية".

وعزت الهيئة قرارها إلى "كثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين العراقيين ضد الشركات المصرية من تعرضهم إلى الاستغلال من قبل البعض منها"، على حد وصفها.

وذكرت وثيقة موقعة من رئيس هيئة السياحة، ظافر مهدي عبد الله، أسماء مجموعة من الشركات المصرية بعينها.

وأكدت أن الهدف من القرار هو "الحد من استغلال السائح العراقي" من قبل هذه الشركات "لحين إيجاد حل لظاهرة استغلال السائح العراقي"، على حد تعبيرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news