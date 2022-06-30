مصر الأولى إفريقيًا بعد نجاح تجديد اعتماد 11 مطاراً من المجلس الدولي للمطارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجح مطارا طابا ومرسى مطروح الدوليين في مصر في تجديد اعتماد شهادة السفر الصحي والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطاراتAHA، من قبل المجلس الدولي للمطاراتACI، ليصبح إجمالي المطارات المصرية الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطارًا وهى مطارات القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بالإضافة لمطاري طابا ومرسى مطروح لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثاني على التوالي في تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولي للمطارات.

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي كان لها السبق بالمشاركة في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA منذ انطلاقة، والذى يمنح المطارات تقييما يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية مع الإرشادات الدولية.

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