الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

المصدر: رويترز

قفز الروبل الروسي لأعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، مدعوما بقيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر.

وارتفع الروبل مرتفعا 3.22 % عند 53.84 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو 2015 .

وأمام اليورو، صعد الروبل 4.02 % إلى 56.48، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 .

ويلقى الروبل، الذي أصبح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العالم، دعما من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية وهبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.

واستمد الروبل دعما أيضا من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع القادم. وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل.

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