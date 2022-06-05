"مصدر" توقع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة في أذربيجان

المصدر: أبوظبي – وام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4,000 ميجاواط بحق إمتياز حصري، مع الحصول على حق تطوير 6,000 ميجاواط إضافية كمرحلة ثانية، لتصل إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع إلى 10,000 ميجاواط، والتي تعد الاكبر في تاريخ أذربيجان.

تشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميجاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميجاواط.

وقّع الاتفاقيات كل من برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، وفواز المحرمي، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في "مصدر"، وذلك خلال جلسة خاصة أقيمت في مدينة "شوشة" ضمن إطار أسبوع باكو للطاقة.

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