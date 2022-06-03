6 شركات تستدعي 42 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لعيوب فنية

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أمس، اعتزام «شركة رينو كوريا موتورز»، وخمس شركات سيارات أخرى، استدعاء نحو 42 ألف سيارة، لتصليح عيوب فنية ومشكلات في برامج الكمبيوتر.

وستستدعي «رينو كوريا موتورز» 28 ألفاً و892 سيارة من طرازين، لوجود مشكلة في مضخة الوقود، يمكن أن تؤدي إلى توقف السيارة بشكل غير متوقع.

وأشارت «وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء» إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيه الشركة الفرنسية سيارات بسبب مشكلات في مضخة الوقود. وكانت الشركة استدعت السيارات للمرة الأولى بسبب هذه المشكلة في يوليو الماضي.

كما تعتزم «مجموعة ستيلانتس»، التي تضم شركات: «بيجو ستروين الفرنسية»، و«فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية»، و«أوبل الألمانية»، استدعاء 7605 سيارات من 15 طرازاً، لمشكلات في جودة مكونات مضخة الضغط المرتفع.

كما سيتم استدعاء 4056 سيارة من طرازين بسبب مشكلات في برامج الكمبيوتر، ما يؤدي إلى تعطل في عمل شاشة العرض التي تعمل باللمس، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالات وقوع الحوادث. بدورها، ستستدعي «مرسيدس بنز» 1077 سيارة من طراز «إي.كيو.إيه 250»، بعد فشلها في الوصول إلى معايير السلامة نتيجة مشكلات برنامج كمبيوتر وحدة التحكم في الوسائد الهوائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news